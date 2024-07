„Sex and the City“-Star bereut Schauspielkarriere

Der 63-Jährige gibt zu, dass er für andere jetzt „sehr undankbar“ klingt: „Ich habe natürlich eine Menge Geld verdient, lebe in einem wunderschönen Heim und überall kommen Leute auf mich zu und sagen, sie lieben meine Arbeit.“ Aber sein Frust, dass er keinen kreativen Input hat, wenn es um seine Filme geht, sitzt tief: „Hast du jemals in einer fucking Arztpraxis im Wartezimmer gesessen und nach einer Stunde dich gefragt, Was zum Teufel ist eigentlich los? Genau so fühlt es sich für mich am Set an, wenn ich einen Film dreh.“