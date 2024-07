Roma-Karawane plötzlich da: Gemeinde ist machtlos

Plötzlich waren sie da – ohne Ankündigung und, laut Eigentümer, ohne Genehmigung ließ sich eine Gruppe von Roma und Sinti am Montag auf einem Gelände in Dobl-Zwaring nieder, das seit Jahren von einem Modellflug-Club genutzt wird: „Wir haben es uns schön gemacht, hier auch die Jugend für Technik und Handwerk begeistert“, sagt ein Sprecher des Clubs. Doch damit ist es fürs Erste vorbei. „Es herrscht Chaos, es gab Beschädigungen und Drohungen“, berichtet er. Letzteres erlebten auch Medienvertreter und Politiker, die sich am Dienstag vor Ort ein Bild machten.