Landtag stellt sich zu Ferienstart Top-Zeugnis aus

Hälfte der Beschlüsse einstimmig

126-mal traten die Abgeordneten in den unterschiedlichen Ausschüssen zusammen. Im Plenum wurde an elf Tagen mitunter heiß debattiert, es gab 103 schriftliche, 72 mündliche und drei Dringliche Anfragen, ehe insgesamt 159 Beschlüsse gefasst wurden. 79, also fast die Hälfte davon, gingen übrigens einstimmig über die Bühne.