„In den nächsten zwei bis drei Jahren im Finale“

Wer im neuen Jahr das Sagen an der Seitenlinie hat, ist ebenfalls noch ungewiss. „Es gibt einige Interessenten, es ist aber genauso möglich, dass Birkholz und Lanzani weitermachen“, erzählte der Sportboss. Der garantiert: „Wir haben einen Plan für mehrere Jahre. In den nächsten zwei bis drei stehen wir in der Austrian Bowl!“