Hoffen auf volles Haus und engen Titelkampf

Dienstag ist Österreicher-Tag

Lokalmatador Lukas Neumayer, der gestern bereits am STC-Gelände trainierte, rutschte dank der Weltrangliste noch in den Hauptbewerb. Die beiden Wildcards neben der für Zukunftshoffnung Joel Schwärzler gingen an den Tiroler Sandro Kopp und Neil Oberleitner aus Wien. Letztgenannter steigt schon heute beim mit 148.625 Euro dotierten ATP-125-Challenger ein. Der Rest vom rot-weiß-roten Schützenfest, zu dem auch Staatsmeister Filip Misolic zählt, schlägt am morgigen Dienstag auf.