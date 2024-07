Gewessler weist Vergleich mit Kickl empört zurück

Dass ÖPV-Chef Karl Nehammer sie als Ministerin in einer künftigen Regierung ausschließt, lässt Gewessler unkommentiert. „Ich bewerbe mich um Verlängerung.“ Wer in einer nächsten Regierung sitzen wird, entscheiden die Wähler. Auf die Frage, ob ihr Nehammer aus dem Weg gehe, sagt sie: „Wir haben uns in den letzten zwei Wochen in der Tat nur kurz gesehen“, das sei aber der Fußball-EM und Terminen geschuldet gewesen, „wir werden das nachholen“.