Wimbledon: Paolini und Alcaraz im Viertelfinale

Keys verletzt

Keys verlor beim Stand von 5:2 im Entscheidungssatz den eigenen Aufschlag und fasste sich dabei an ihre linke Leiste. Wenig später humpelte die Nummer 12 des Turniers vom Platz, um eine medizinische Auszeit zu nehmen. Danach tauchte sie mit bandagiertem Oberschenkel wieder auf. In den folgenden Ballwechseln war klar ersichtlich, dass Keys nicht mehr mithalten konnte. Der mittlerweile in Tränen aufgelösten 29-Jährigen bereiten offenbar auch normale Schritte im Gehen Schmerzen. „Es tut mir so leid für sie. Es ist traurig, das Spiel so zu beenden. Wir haben ein wirklich gutes Match gespielt“, sagte Paolini, die als erste Italienerin in der Open-Ära in ein Wimbledon-Viertelfinale einzog. Sie wird als nächstes entweder auf die US-Open-Siegerin Coco Gauff oder die an 19 gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro treffen.