Kommende Woche wird es heiß, schwül und gewittrig

Am Freitag besonders im Osten sehr heiß

Am Freitag ist es in weiten Teilen des Landes sonnig und heiß. Lediglich im Westen sind erste Regenschauer und Gewitter bereits am Vormittag möglich, nachmittags steigt dann auch in Osttirol, Salzburg und Oberösterreich die Gewitterneigung deutlich an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft zunächst aus Südost bis Süd, mit den Gewittern dann immer öfter aus West. Die Frühtemperaturen umspannen abermals 15 bis 22 Grad, später werden 28 bis 35 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Osten.