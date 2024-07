Deutschland gibt Stützpunkt im Niger auf

Niger war letzter demokratischer Partner in der Region

Im vergangenen Juli hatte das Militär im Niger die Macht übernommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius machte sich dafür stark, eine Zusammenarbeit mit den Putschisten in geringerem Umfang und unter Auflagen fortzusetzen. Nach den Staatsstreichen in den Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso galt Niger lange Zeit als letzter demokratischer Partner Europas und der USA in der Sahelzone im Kampf gegen Terrorismus. In der Region breiten sich seit Jahren islamistische Terrormilizen aus, die Al-Kaida und dem IS nahestehen. Russland hat seinen Einfluss in der Region zuletzt verstärkt.