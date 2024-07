Hüttenwirte zog es von der Donau an den Bergsee

Ich habe drei große Leidenschaften – meine treuen Hunde, die Berge und die Gastronomie“, strahlt Anna Potacka-Tonnhofer beim Empfang der „Krone“ in der nunmehr von ihr bis in den Herbst bewirtschafteten Alpenvereinshütte im salzburgischen Lungau. Mit Ehemann Thomas blüht die Tullnerin im herrlichen Panorama rund um den Rotgüldensee in der Hochgebirgslandschaft im engen Seitental des obersten Murtals so richtig auf.