Mann verprügelte Frauen und zwang sie zum Sex

Obwohl gegen den 32-Jährigen bereits konkret ermittelt wurde, sind weitere Straftaten befürchtet worden. Für die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestand Tatbegehungsgefahr. Der Beschuldigte wurde zur Fahndung ausgeschrieben, seine Festnahme angeordnet. Die Polizei hatte, wie berichtet, den gesuchten Mann in einem Restaurant in Unterwart aufgespürt. Vor der Festnahme flüchtete der 32-Jährige durch die Hintertür, in einem Maisfeld versteckte er sich. Nun sitzt er in der Justizanstalt Eisenstadt.