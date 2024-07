Wo Ärzte bald ganze Nacht zu Patienten ausrücken

Und auch SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz betont, dass nach einem halben Jahr „genau evaluiert wird, ob das Medmobil 1450 seine Ziele erreicht und die Gesundheitsversorgung in der Steiermark verbessert hat“. ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl steht hinter dem Projekt: „Egal wo jemand lebt, die Gesundheitsversorgung darf keinen Unterschied machen. Daher ist dieses Pilotprojekt wichtig. Was in Graz funktioniert, soll auch in anderen Regionen angeboten werden.“