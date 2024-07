Lungau-Hoteliers über faden Bergbahnen-Juni sauer

Umso verwunderter sind Hoteliers und Wirte über den Juni in Salzburgs kleinstem Bezirk: Die fünf Sommerbergbahnen Grosseckbahn, Sonnenbahn, Aineckbahn am Katschberg und Co. hatten mittwochs und donnerstags gar nicht offen. Das hat – unabhängig von der Fußball-EM in Deutschland – nicht gerade die touristischen Massen in den Lungau gelockt. Fader Bergbahnen-Juni, quasi.