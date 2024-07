Deutsche Fans: „Zieht Spaniern die Badehose aus!“

An Selbstvertrauen mangelt es zumindest den Fans nicht. „Zieht den Spaniern die Lederhose aus!“ wechselt sich mit „Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen ab“ und dieser Chant wiederum mit „Die Nummer eins der Welt sind wir“. Zugegeben, letzterer Schlachtgesang ist ein wenig in die Jahre gekommen – könnte heute mit einem Sieg gegen Spanien im EM-Viertelfinale ein veritables Facelift erfahren. Jedenfalls ist die Stimmung in Stuttgart, dem heutigen Austragungsort, gut, die Bilder von den Fahnenmeeren sind es auch.