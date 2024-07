Restmüllcontainer in Lochau stand in Flammen

In Lochau geriet am späten Donnerstagabend der Restmüllcontainer einer Müllstation in Brand. Die Polizei war als Erstes vor Ort und startete die Löscharbeiten mittels Autofeuerlöscher. Die Einsatzkräfte wollten verhindern, dass die Flammen auf einen Holzzaun oder weitere Container übergriffen.