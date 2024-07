Beschwerden über ORF-Gebühr nur auf dem langen Weg

Der längere Weg der Beschwerde ist „zumutbar“

Ob das nun auch tatsächlich so ist, wird wohl noch länger nicht beantwortet werden können. Das Höchstgericht wies den Auftrag nämlich am Donnerstag als „unzulässig“ zurück. Es sei nämlich ein anderer Rechtsweg zumutbar, hielt der VfGH in seiner Mitteilung fest. So können die Antragsteller, von denen die Mehrheit kein Fernsehgerät besitzt, bei einer Zahlungsaufforderung von der ORF-Beitrags-Service GmbH (OBS; früher GIS) einen Bescheid über die Festsetzung ihres ORF-Beitrags verlangen, ohne dafür ein Strafverfahren provozieren zu müssen.