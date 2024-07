Vikings kosten Quarterbacks der Gegner den Job

Sechs Spiele, sechs Siege. Die Bilanz der Vienna Vikings in der Eurpoean League of Football (ELF ) ist vor dem bereits zweiten „Battle of Austria“ in der laufenden Saison am Samstag (18) in Innsbruck gegen die Raiders Tirol makellos. Auch die Zahlen von Reece Horn sind beeindruckend. Später zum Team gestoßen und erst vier Spiele absolviert, steht der 31-Jährige mit 558 Yards an der Spitze der Receiving-Statistik der gesamten ELF.