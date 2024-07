Fünfter Chip ermöglicht Wiener Zugang zum Auto

Seinen persönlichen „Independence Day“ erlebt der Wiener Unternehmer Tom Urbanek am 4. Juli. Nach der Kreditkarte, dem Wohnungsschlüssel, einigen weiteren Funktionen ist künftig auch der Autoschlüssel „immer bei der Hand“ oder besser gesagt IN der Hand. Der mittlerweile fünfte Chip wurde ihm am Donnerstag vor laufender Kamera eingepflanzt.