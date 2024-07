ÖVP hat Nachfolge ihres Landesrats bereits geklärt

In der oberösterreichischen ÖVP hat man jetzt lange darüber nachgedacht, wer die Agenden im Sozialressort übernehmen könnte. Und man wurde auch fündig. „Der Name der Person steht bereits fest. Stelzer wird beim Landesparteivorstand am Freitag einen Vorschlag machen“, erfuhr die „Krone“. Als fix gilt schon jetzt, dass dieser angenommen wird.