Hits werden seit 1950er-Jahren immer simpler

350 Top-Songs genau analysiert

Madeline Hamilton und Marcus Pearce von der Queen Mary University of London haben für ihre Studie die markantesten Melodien – in der Regel die Gesangsmelodie – von Liedern ausgewertet, die zwischen 1950 und 2022 die Top-5-Songs des jeweiligen Jahres in den US-Billboard-Jahresend-Singles-Charts waren. Insgesamt wurden also mehr als 350 Lieder einbezogen.