Absturz, aber mit steifer Oberlippe

Der Partei droht jetzt noch Ärgeres: In ihrem Elend und ohne Führung droht sie dem populistischen Polit-Piraten Nigel Farage in die Hände zu fallen. Der begnadete Stimmenfänger hat sich in letzter Zeit noch wilder radikalisiert und würde die Konservativen an den rechtsextremistischen politischen Rand führen. Farage ist das europäische, eigentlich antieuropäische Standbein von Donald Trump.