Racheakt aus Liebe: Angeklagter in der Opferrolle

Der Angeklagte borgte sich Geld von seiner Bekannten. Für eine Wohnung in Kiew und ein Navi erhielt er in Summe 11.400 Euro in bar. Die 47-Jährige nahm sich dafür einen Kredit auf. Zur Sicherheit fand auch ein gemeinsamer Besuch auf einer Polizeiinspektion im Bezirk Melk statt.