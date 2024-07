Rita Ora überließ im Nacktkleid nichts Fantasie

Heiß, heißer, Rita Ora! Dass die Sängerin gerne mal auf sexy Looks setzt, ist längst kein Geheimnis mehr. Am Dienstag sorgte sie in London wieder mal für einen Hingucker.

Hingucker im Nacktkleid

Denn für das Privatkonzert der Band Girls Aloud hatte sich die 33-Jährige mal wieder für ein ziemlich freizügiges Outfit entschieden: ein goldenes, schimmerndes Nacktkleid, wie Paparazzi-Fotos, die Ora auf dem Weg zur O2-Arena zeigen, beweisen.