Suki Waterhouse zeigt stolz ihre Mama-Kurven

Tochter war ein Wunschkind

Doch nicht nur über ihre Figur nach der Geburt der gemeinsamen Tochter mit Robert Pattinson plauderte Waterhouse, sondern verriet auch allerlei private Details aus dem Familienleben. So enthüllte sie, dass die Schwangerschaft geplant gewesen sei. „Eines Tages schauten wir uns an und sagten: ,Okay, wir sind so bereit wie wir nur sein können“, schmunzelte sie. „Ich dachte mir: ,Was kann schon mehr Chaos verursachen?‘“