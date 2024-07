Zwei Mädchen sind nun ganz ohne ihre „Mama“

Volkshilfe setzt sich ein

Auf Initiative von Stadträtin Sigrid Tallian vom Sozialausschuss der Gemeinde setzt sich nun die Volkshilfe für die Geschwister ein. Die Jüngere will in die Ortweinschule nach Graz gehen und dort das Internat besuchen. Die 19-Jährige, die gerade die Matura hinter sich hat und nun Vollwaise ist, will studieren.