Mit der „Krone“ zu großen Matakustix-Show

Unter anderem mit am stimmungsvollen Konzert-Boot: die erfolgreiche Dialekt-Sängerin Ina Regen aus Oberösterreich, das Jugendblasorchester Lesachtal, Kärntner 4 Gesang, Fancy Chords, die burgenländische Band Tagtraeumer und Kärntens „The Voice of Germany“-Finalistin und Powerfrau Emely Myles. „Ich will eine Crossover-Show präsentieren, die Kärnten so noch nie gesehen und gehört hat. Es wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein“, so Matakustix-Frontman Matthias Ortner.