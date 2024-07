Kinder singen und tanzen für Weltfrieden

Unter dem Motto „Kinder bauen Brücken von Mensch zu Mensch und von Land zu Land“ singen, tanzen und musizieren am Freitag, dem 12. Juli 2024 Kinder und Jugendgruppen aus Österreich, Ukraine, Norwegen, Slowenien, Bosnien, Serbien und Uganda für den Frieden weltweit. Zum Programm zählen unter anderem Volkstänze aus aller Welt, die zum Mittanzen einladen. Das jährliche Festival beginnt dieses Jahr um 10 Uhr am Alten Platz und um 19 Uhr im Burghof in Klagenfurt. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Gemeindezentrum St. Ruprecht statt. Im Wappensaal wird um 18 Uhr zum Empfang von Landtagspräsident Ing. Rohr im Wappensaal geladen.