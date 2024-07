Schockierende Details seines Gesundheits-Dramas

Foxx ist einer der bekanntesten Schauspieler der Welt. 2005 wurde er für seine Rolle als Ray Charles in der Film-Biografie „Ray“ mit einem Oscar ausgezeichnet, im selben Jahr erhielt er eine Oscar-Nominierung für „Collateral“. Auch durch seine Rolle in Quentin Tarantinos Film „Django Unchained“ an der Seite von Christoph Waltz wurde er bekannt.