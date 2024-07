„Ich habe Angst, dass ich ohne Geld dastehe“

Wer Noah zum ersten Mal gegenübertritt, der sieht einen aufgeweckten, verschmitzt dreinblickenden neunjährigen Buben. Was man nicht sieht, ist, dass Noah seit der Geburt um sein Leben kämpft. Der Linzer leidet an Mukoviszidose, einer angeborenen Stoffwechselerkrankung, bei der zäher Schleim in den Zellen entsteht und lebenswichtige Organe nach und nach verstopft. Die Krankheit bestimmt das Leben von Noah und seiner Mutter Evelin S. (39). Die Alleinerzieherin ist 24 Stunden im Einsatz: Sie muss Noah Sonden legen, weil er feste Nahrung schwer verträgt, mit ihm trainieren, Therapien machen und immer wieder mit ihm ins Krankenhaus fahren. Wenn Noah in der Schule ist, muss sie alles organisieren. Das macht es der 39-Jährigen unmöglich, einem Job nachzugehen.