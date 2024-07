Anreise-Odyssee für Ofner, Training fällt flach

Ofner spielt am Montag im dritten Match nach 12 Uhr MESZ gegen den Australier Aleksandar Vukic (live Amazon Prime Video). Ofner sprang in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste um neun Plätze und ist nun als 45. wieder in den Top 50, Eastbourne-Halbfinalist Vukic verbesserte sich um zwölf Ränge auf Position 69.