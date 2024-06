Mehr als 300.000 Euro Schaden nach Brand in Firma

Voll im Gang sind die Ermittlungen nach dem folgenschweren Brand in einer Firma in Lackendorf, Bezirk Oberpullendorf. Die Bilanz des Großeinsatzes: Ein Feuerwehrmann musste in die Klinik. Ein Hund konnte aus dem Gebäude gerettet werden. Sechs Katzen überlebten wegen giftiger Rauchgase jedoch nicht.