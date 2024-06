Wem die Türen in Österreich offen stehen sollten

Das Gamen an der Konsole frisst bestimmt auch viel von Ihrer Freizeit, oder?

Früher, ja. Jetzt nicht mehr. In der Corona-Zeit war das natürlich exzessiv. Shooter-Spiele. Da habe ich „Fortnite“ rauf und runter gespielt! Jetzt habe ich aber einen Zweier-Golf GTI 16V, den ich gebraucht kaufen konnte. An dem schraube ich herum, gemeinsam mit meinem Papa. Da setzen wir uns dann an einem Freitagabend zusammen und schauen, was wir da noch machen können. Das macht extrem Spaß.