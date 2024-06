Gratis-HPV-Impfung für alle bis zum 30. Geburtstag

Jährlich bis zu 180 Todesfälle

Jedes Jahr sterben in Österreich 130 bis 180 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Mehr als doppelt so viele erkranken daran und müssen eine aufwändige Krebstherapie durchmachen. Trotzdem sind bisher nur 53 Prozent der 14-Jährigen gegen HPV geimpft. Bei den 15-bis 20-Jährigen sinkt die Rate auf 40 Prozent. Im Alter zwischen 21 und 30 sind nur fünf Prozent vollständig geimpft.