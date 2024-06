Öffi-Ticket für Auto-Abmeldungen in Frankfurt

Die Umweltprämie gibt es laut Stadtrat Wolfgang Siefert (Grüne) ab dem 1. Juli und entspricht einem Wert von 588 Euro. Das ist wiederum ein Jahr 49-Euro-Tickets (die für einen Monat gültig sind, Anm.). Um das Angebot nutzen zu können, müssen Bürgerinnen und Bürger ihren Erstwohnsitz in Frankfurt am Main haben und ein Auto mit Verbrennungsmotor vor maximal drei Monaten verschrottetet oder an haushaltsfremde Personen verkauft oder verschenkt haben. Ob sie dann noch weitere Autos haben, ist egal.