Jackson hatte vor Tod 500 Mio. Dollar Schulden

Bereits 1993 hatte Jackson erstmals mehr ausgegeben, als er eingenommen hatte. Nur fünf Jahre später betrugen laut Ackerman seine Schulden bereits 140 Millionen Dollar. Zwischen Juni 2001 und seinem Tod acht Jahre schrieb Jackson weitere 170 Millionen Dollar an Miesen an. Der Gesamtbetrag stieg jährlich um bis zu 16,8 Prozent an Darlehenszinsen bei der Bank of America an. Diese hatte Jacko das Geld geliehen – der dafür seine Beatles-Songbook-Kollektion im Wert von 270 Millionen Dollar als Sicherheit hinterlegte (und diese so 2005 verlor).