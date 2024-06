Badegefahren sind nicht zu unterschätzen

Rettungskette in Gang bringen

Was tun, wenn man merkt, dass jemand Hilfe braucht? „Sofort die Rettungskette in Gang setzen!“, betont Eberl. „Danach hängt alles von den Bedingungen ab: Wassertemperatur, eigene Schwimmfähigkeit, Strömung. Aber der Selbstschutz geht immer vor. Sollte man sich zutrauen, zur strauchelnden Person hinzuschwimmen, unbedingt eine Schwimmhilfe mitbringen. Sonst klammert sich die Person an einem selbst fest. Auch hier sind Flüsse viel gefährlicher: Das, was dem Notleidenden Probleme macht, wird auch den Retter betreffen.“