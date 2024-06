Hartberg leiht nächsten Salzburg-Spieler aus

Abgang bei Vizemeister Salzburg: Justin Omoregie geht leihweise zu Ligakonkurrent Hartberg, wie die Bullen am Donnerstag bekannt gaben. Der Mittelfeldspieler hatte in der Vergangenheit mit mehreren Verletzungen, darunter zuletzt Rückenprobleme, zu kämpfen und absolvierte daher für Liefering in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit nur elf Spiele. In der Oststeiermark soll der 20-Jährige wieder viel Spielpraxis bekommen.