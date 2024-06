Bayern gibt Leverkusen-Meister Vertrag bis 2029!

„Er ist ein Vorbild, wie man sich beim FC Bayern durchsetzt!“

Christoph Freund, Bayern-Sportdirektor, zeigte sich ebenfalls erfreut, über die Heimkehr von Stanišić. „Josip ist ein weiteres Beispiel für die Nachwuchsarbeit am FC Bayern Campus. Das Jahr in Leverkusen war wichtig, weil er regelmäßig spielen konnte. […] Er ist ein Vorbild, wie man sich beim FC Bayern durchsetzt“, so Freund.