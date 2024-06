Endzeitlicher Schrecken und Hymnus auf das Licht

Endzeitliche Schrecken und Posaunen

Siebenmal ertönt dort die Posaune des Engels und kündet immer neue endzeitliche Schrecken an. Gerda Poppa hat zum biblischen Text – sie hat die „Einheitsübersetzung“ verwendet, da diese überkonfessionell ist – weitere Texte hinzufügt, Großteils von ihr selbst, aber auch ein „Loblied auf das Wasser“ aus Goethes „Faust“. Bewusst hat sie auch hoffnungsvolle Abschnitte eingefügt. „Ich wollte nicht nur negativ sein. Ein positiver Text kann ebenfalls für ein Thema sensibilisieren“, meint sie dazu. Denn das will diese tief denkende und fühlende Komponistin: Hinweisen darauf, was wir der Natur, der Schöpfung antun. So lässt sie den Chor die Namen der bereits ausgerotteten Meerestiere singen, auf Lateinisch und in gregorianischem Stil übrigens. Oder es wird das Wort „Gier“ in den verschiedensten Sprachen gerufen, denn, so Gerda Poppa: „Das ist ein globales Phänomen“.