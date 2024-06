Gefahr von Überflutungen: Hier gilt Warnstufe Rot!

Sommerliches Wetter hat Ablaufdatum

Die kurze hochsommerliche Wetterphase hat jedoch bereits ein Ablaufdatum in Form einer Kaltfront, die im Laufe des Sonntags von Westen her die Schauer- und Gewitterneigung wieder aufleben lässt. „Während am Neusiedler See am Sonntag noch einmal bis zu 34 Grad zu erwarten sind, kommen die Temperaturen am Bodensee nicht mehr über 23 Grad hinaus“, so UBIMET-Meteorologe Roland Reiter.