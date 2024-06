Slowenien: ÖAMTC kritisiert fehlende Tagesvignette

Der ÖAMTC kritisiert, dass Reisende immer noch keine Tagesvignette für Sloweniens Autobahnen kaufen können. Dadurch sei am Weg in den Urlaub für viele mit ungerechtfertigt hohen Kosten zu rechnen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Slowenien sei nicht nur beliebtes Reiseziel, sondern auch ein wichtiges Transitland für Österreicherinnen und Österreicher, die etwa in Richtung Kroatien fahren. Slowenien widersetze sich mit dem Vorgehen zudem einer EU-Richtlinie.