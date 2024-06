Stromkosten stehen womöglich vor Explosion

Kraftwerke drosseln

Bekanntlich sind auf den internationalen Märkten die Strompreise wieder stark gefallen, es gibt schon Fixpreisangebote von unter zehn Cent pro Kilowattstunde, wer risikoreicher unterwegs ist und zu einem sogenannten Floater-Tarif greift, kann an einem Sonnen-Wochenende sogar Geld fürs Stromverbrauchen bekommen. Dann, wenn die Energie von den Photovoltaik-Anlagen in Massen ins Netz fließt, aber wenige Verbraucher eingeschaltet sind, zu viel Strom am Markt ist und der Verbund sogar seine Donaukraftwerke drosseln muss.