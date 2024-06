Zug kam zu spät: Österreich – Polen Spiel verpasst

Per Zug nach Berlin

Noch schlimmer erwischt hat es Dutzende Österreich-Fans beim Match gegen Polen. Mitten drin zwei Arbeitskollegen aus dem Bezirk Oberpullendorf mit ihren Töchtern, beide neun Jahre alt. Um 4 Uhr in der Früh ging ihre Reise mit dem Auto zum Hauptbahnhof in Wien los. Zugabfahrt um 5.28 Uhr, geplante Ankunft in Berlin um 14.57 Uhr.