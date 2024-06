Hebammen-Ambulanz gegen Engpass im Spital

In den Kliniken der LGA darf es nämlich keine Geburt ohne Anwesenheit eines Facharztes geben. „Wir sind enttäuscht, wütend, verletzt und unfassbar traurig“, schilderte eine betroffene Hebamme damals. Frauen aus dem gesamten Mostviertel seien laut ihr extra zur Geburt nach Waidhofen an der Ybbs gekommen. Wochenlang mussten Schwangere in die umliegenden Kliniken nach Amstetten, Melk und Scheibbs ausweichen und dadurch einen längeren Anfahrtsweg in Kauf nehmen.