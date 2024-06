Richter hebt Trumps Redeverbot teilweise auf

Ein New Yorker Richter hat am Dienstag das Redeverbot für den früheren US-Präsidenten Donald Trump gelockert. Die Umstände hätten sich „jetzt geändert“, begründete Juan Merchan. Konkret darf sich der Politiker nun öffentlich über die Jury sowie Zeuginnen und Zeugen in seinem Gerichtsverfahren äußern.