Biel nach Timberlake-Eklat ohne Ehering unterwegs

Timberlake musste Nacht im Gefängnis verbringen

Der Sänger sorgte in der Nacht auf letzten Dienstag für Schlagzeilen, als er betrunken am Steuer seines Autos in Sag Harbor auf Long Island erwischt wurde. Biel war, als Timberlake mit Kumpels in einer Hotelbar in den Hamptons becherte, in New York, wo sie für ihren neuesten Film „The Better Sister“ vor der Kamera steht.