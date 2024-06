„Die Hochzeit“: Wenn ein ganzer Ort zur Bühne wird

Eine Liebesromanze am Rande einer Hochzeit

Aber worum geht es in dem Stück? Es handelt von Erzherzog Johann, der im Jahr 1821 als Brautführer des Pflegers der Herrschaft Gstatt zu Gast in Öblarn war und bei der Hochzeit seiner Geliebten Anna Plochl begegnete. 1936 wurde das Spektakel erstmals in Öblarn aufgeführt. In einer Spielzeit von über drei Stunden mischt sich das Publikum unter die Hochzeitsgäste: „Es gibt keine Hauptfigur, die uns durch die Geschichte führt. Der Dorfplatz ist gewissermaßen die Hauptfigur, und das Publikum wird zum Zaungast des Geschehens“, erklärt Wohlfahrter.