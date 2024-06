Polizisten und Beeinträchtigte lernen voneinander

Scheu abbauen

Ziel des Projektes: Die Scheu im Umgang miteinander verlieren, „die Menschen mit dem Herzen ansprechen“, nennt das Chefinspektor Gerhard Ortner, Lehrender an der SIAK und die treibende Kraft hinter der Aktion. Denn Beeinträchtigte interpretieren oft die Körpersprache anders, haben Angst vor Uniformierten. Polizeischüler sollen einen empathischen Umgang lernen, um so in Einsatzsituationen sicher reagieren zu können.