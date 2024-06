Menschenrechtsgericht verurteilt Krim-Regime

Aktivisten verfolgt

Bei der Entscheidung ging es aber nicht um die Annexion selbst, sondern um das anschließende Verhalten Russlands. Der Kläger berichtet unter anderem von unrechtmäßigen Verhaftungen, Misshandlungen, dem Unterdrücken ukrainischer Medien und der ukrainischen Sprache in Schulen. Zudem habe die russische Regierung proukrainische Aktivistinnen und Aktivisten nicht nur auf der Krim, sondern in der gesamten Ukraine und in Russland verfolgt.