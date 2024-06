Neuer Markt soll Kärntner Export Schwung geben

„Der Export ist das Rückgrat der Kärntner Wirtschaft“, betont Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Aber die Zahlen der vergangenen Jahre haben der Exportwirtschaft in Kärnten massivst zugesetzt. „Es gibt Länder, in denen es viel attraktiver ist zu produzieren“, so Mandl. Diese seien unter anderem im asiatischen Raum zu finden, wo die Lohn- und Produktionskosten wesentlich geringer sind.